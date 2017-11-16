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İYİ Parti'de 'küskün' sıkıntısı

İYİ Parti'de özellikle Cevher Cevheri'nin istifası sonrasında sıkıntı yaşandığı öğrenildi. Özellikle MHP kökenli isimlere parti kadrolarında geniş yer verildiği eleştirileri yöneltiliyor

İYİ Parti'de 'küskün' sıkıntısı

İYİ Parti'de özellikle Cevher Cevheri'nin istifası sonrasında sıkıntı yaşandığı öğrenildi. Özellikle MHP kökenli isimlere parti kadrolarında geniş yer verildiği eleştirileri yöneltiliyor

16 Kasım 2017 Perşembe 11:43
İYİ Parti'de 'küskün' sıkıntısı
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İDDALI hedeflerle yola çıkan İYİ Parti'de istifalar sonrasında 'küskünler' sıkıntısının ortaya çıktığı belirtiliyor. 
Cumhuriyet'in haberine göre, Kurucular Kurulu'nda yer alan Cevher Cevheri'nin istifası partide sıkıntı yarattı. Partinin kurucu yönetiminde yer almayan bazı isimlerin ise “kırgın” olduğu kulislere yansıyan bilgilerden.
Özellikle MHP kökenli isimlere parti kadrolarında geniş yer verildiği eleştirileri yöneltiliyor. Ancak partinin “erken seçim olasılığı” dikkate alınarak, kuruluş sürecini hızlandırmak zorunda kaldığına dikkat çeken parti kaynakları, olağan kongrede seçilmiş yöneticilerin iş başına geleceğini, şu anda yönetimde olmayan birçok ismin bu süreçte yönetimde ve parti vitrinine girebileceğini ifade ediyorlar. Partinin Başkanlık Divanı'nın da genel merkezin fiziksel yetersizliği nedeniyle “dar” tutulduğu, Olağan Kongre sonrasında Divan'daki üye sayısının da artırılacağı vurgulanıyor.
 
MHP İLE POLEMİK YASAK 
MHP yönetiminin sert eleştirilerinin de hedefi olan Akşener'in, parti yöneticilerini özellikle MHP ile polemiğe girmeme konusunda uyardığı belirtiliyor. Özellikle parti yönetiminde söz sahibi isimlerin, MHP'den gelen eleştirilere yanıt verirken, yeni tartışmaya yol açacak üsluptan kaçınılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiCevher Cevheri
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