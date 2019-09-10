İTÜ'lü Halit'in katilinden akıllara durgunluk veren talep

23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından 'Yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

"O KİŞİNİN BIÇAKLANDIĞINI GÖRMEDİM"

Gözaltına alınan cinayet zanlılarından Erhan Kurdal savcılıktaki ifadesinde, "Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Bu olay gerçekleşti. Bende silah yoktu. Arkadaşımda bıçak vardı. O kişinin bıçaklandığını görmedim, daha sonra memur arkadaşlardan öğrendim" dedi.

"SERBEST KALMAK İSTİYORUM"

Katil zanlılarından Emrah Yaşar ise "Olay zamanında parkta uyuşturucu içiyorduk. Erhan evde bana hançer, bıçak gösterdi. Onları evime götürüp asacaktım. Taksim'e çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Aklıma hançer geldi. Onları korkutmak için çıkarıp salladım. İçkiliydim. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Babası emekli polis, annesi ev hanımı olan Halit Ayar, İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olmuştu. ENKA Spor Kulübü'nde lisanslı yüzücüydü. Yabancı dil sınavının ardından Almanya'da yüksek lisansa başlayacaktı. Eğitim için Kanada'ya gidecek olan bir arkadaşlarını uğurlamak istediler.

ACILI AİLE KONUŞTU

Acılı anne Hanife Ayar, "Bu caniler bulundular. Ama cezasını nasıl verecekler bilmiyorum. Müebbet mi yiyecek idam mı edilecek. İdam da bunlar için ödül. Bilmiyorum belki her gün bıçaklansın bu insanlar, o acıyı onlar da yaşasınlar. Ölmesin sürünsünler. İşkence etmek belki günah ama onlar bizim canımıza kıyıyorlar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Halit Ayar, önceki gece iki arkadaşıyla buluşarak Taksim'e gitti. Üç genç, gecenin ilerleyen saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın tünel durağında banktayken yanlarına bir grup geldi. Bu kişiler, Ayar ile arkadaşlarından para istedi. Para isteğine olumsuz yanıt veren Halit Ayar ile iki arkadaşı banktan kalkarak uzaklaşmak istedi. Bu sırada, grup içerisinden iki kişi yanlarında bulunan bıçaklarla üç arkadaşa saldırdı. Saldırıda, Halit Ayar göğsünden, Sinan adlı arkadaşı ise kol ve bacağından yaralanmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Halit Ayar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.