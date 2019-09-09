İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri hakkında karar verildi
İstiklal Caddesi'nde İTÜ'lü Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HALİT Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, ifadelerinin alınmasının ardından 'yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan saldırganlar tutuklandı.
BIÇAKLAMA ANI KAMERADA
Şişhane'deki tramvay istasyonunda arkadaşları ile beklediği sırada Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal tarafından öldürülen İTÜ mezunu Elektrik Mühendisi Halit Ayar'ın bıçaklanma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.Görüntülerde Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal'ın önce Tolga O. ile tarışıp ardından Halit Ayar ve Sinan N'yi bıçakladığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR
Halit Ayar'ın hayatını kaybettiği saldırı sonrası Emrah Yaşar (27) ile Erhan Kurdal (27) saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
CEZAEVİNDEN 'İYİ HAL' NEDENİYLE İZİN ALMIŞ
27 yaşındaki E.Y.'nin 2014 yılında 'Tehdit ve gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği 2016 yılında ise Kırklareli Açık Cezaevi'ne yollandığı öğrenildi. Cezaevindeki 'iyi hali' sebebiyle E.Y.'nin 2 Eylül'de izin verildiği kaydedildi. E.Y.'nin 15 suçtan kaydının bulunduğu belirtildi. 27 yaşındaki E.K.'nın ise 2019 yılı başında 'Gasp' suçundan cezasını yatarak tahliye olduğu öğrenildi. E.K.'nın da 10 suçtan kaydının olduğu ifade edildi.
İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI
İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı, iki arkadaşıyla birlikte gittiği İstiklal Caddesi'nde Tünel'deki tramvay durağında otururken bıçaklayan Emra Yaşar, ifadesinin detayları da ortaya çıktı.
"BİZE İKİ BİRA ALMALARINI İSTEDİK"
Yaşar, şunları söyledi: "Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Emrah Kurdal ile Taksim'e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. 'Biz niye bira alalım?' dediler. Bunun üzerine 'O zaman para verin, biz kendimiz alalım' dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım."
ARKADAŞI DA KABUL ETTİ
Emra Yaşar'ın yanındaki Emrah Kurdal ise çok sarhoş olduklarını söyleyerek, elindeki kırık bira şisesiyle saldırdığını kabul etti.
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