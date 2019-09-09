İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürüldüğü anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI
İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı, iki arkadaşıyla birlikte gittiği İstiklal Caddesi'nde Tünel'deki tramvay durağında otururken bıçaklayan Emra Yaşar, ifadesinin detayları da ortaya çıktı.
"BİZE İKİ BİRA ALMALARINI İSTEDİK"
Yaşar, şunları söyledi: "Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Emrah Kurdal ile Taksim'e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. 'Biz niye bira alalım?' dediler. Bunun üzerine 'O zaman para verin, biz kendimiz alalım' dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım."
ARKADAŞI DA KABUL ETTİ
Emra Yaşar'ın yanındaki Emrah Kurdal ise çok sarhoş olduklarını söyleyerek, elindeki kırık bira şisesiyle saldırdığını kabul etti.
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