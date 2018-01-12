İttifak oy pusulalarında nasıl yer alacak! İşte ilk iki seçecek

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak formülleri masada yatırıldı. Oy pusulalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin iki seçenek var. Birinde iki partinin amblemleri yan yana yer alacak. İkinci seçenekte ise partilerin logoları yan yana yer alacak üzerine ise anlaşılan ortak bir isim yazılacak.

İLK SEÇENEK

Habertürk TV'nin haberine göre, ilk seçenekte, iki partinin de amblemleri var ve ayrı ayrı isimleri yer alıyor. İttifaka ilişkin olarak ise herhangi bir ifade yer almıyor. Oy pusulasında her parti kendi ismi ile sadece seçimlerden önce partiler kiminle ittifak yapacaklarını kamuoyuna açıklayacaklar. AK Parti'nin bu seçeneğe daha sıcak baktığı belirtiliyor.

İKİNCİ SEÇENEK

İkinci seçenekte ise, pusulada AK Parti ve MHP logolarının üzerinde, partilerin anlaştığı bir başlık yer alacak. İttifak liderler tarafında 'milli mutabakat' olarak dile getirildi ancak bu ismin geçerli olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Partiler burada tüzel kişiliklerini korurken hangi partinin kiminle ittifak yaptığı pusulada net bir şekilde görülecek. Bu da Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği seçenek arasında yer alıyordu.