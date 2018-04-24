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İttifak çıkacak mı? Gözler Ankara'daki kritik görüşmede

SP Lideri Karamollaoğlu, İYİ Parti Lideri Akşener'i ziyaret etti. Karamollaoğlu, yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek

İttifak çıkacak mı? Gözler Ankara'daki kritik görüşmede

SP Lideri Karamollaoğlu, İYİ Parti Lideri Akşener'i ziyaret etti. Karamollaoğlu, yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek

24 Nisan 2018 Salı 12:26
İttifak çıkacak mı? Gözler Ankara'daki kritik görüşmede
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24 HAZİRAN'DA gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi, dün CHP ve HÜDA PAR'ı ziyaret eden Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.

İYİ PARTİLİLER ALKIŞLARLA KARŞILADI

İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Karamollaoğlu'nu İY Partililer alkışlarla karşıladı.

İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİ SÜRÜYOR

İki liderin basına kapalı görüşmesi sürüyor. Görüşme sonrası Karamollaoğlu ve Akşener'in ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

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