İtiraz edilen 57 sandıktan 51'inin sayımı tamamlandı! İşte son durum

YSK, 14 saatlik toplantının ardından AK Parti'nin talebinin reddedilmesine karar verdi. Kararı AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel açıkladı. Özel, "Seçim kurulunun yerleşmiş içtihatları var. Bu içtihatlara bağlı kalarak sayım talebimiz haklı bulundu ve 51 sandıkta sayım kararı alındı. Diğer taleplerimiz ise reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 51 sandıkta bütün oylar sayılacak. İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebimiz ise reddedildi" dedi.

SAYILAN İLK SANDIKLARDA AK PARTİ'NİN OYU 3 AZALDI

YSK'nın vermiş olduğu karar uyarınca ilk saydık sayıldı. Avcılar'daki 1017 numaralı sandık sayımına göre AK Parti'nin oyu 1 azaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi ve İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "YSK kararındaki 51 Sandığın ilki sayıldı. Avcılar'daki 1017 numaralı sandık. AKP'nin oyu 1 azaldı" dedi.

CHP'li Özgür Karabat da yine Avcılar'da "2372 nolu sandıkta ise AKP'ye fazladan yazılan iki (2) oy silindi." diyerek son durumu bildirdi.

BAĞCILAR'DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın verdiği bilgiye göre, Bağcılar'da da itiraz edilen 1025 No'lu sandıkta sayım tamamlandı. Çıkan sonuç iki aday için de aynı kaldı.

Karabat'ın aktardığı verilere göre diğer sandıklarda durum şöyle:

– Pendik'te tekrar sayımına karar verilen 1095 No'lu sandık sayım sonucu da değişmedi. Sonuç önceki sonuçla aynı.

– Ataşehir'de sayılması kararı verilen 1306 numaralı sandık da sayıldı. Sonuç yine değişmedi.

– Sarıyer'de 1082 No'lu sandıklarda sayımlar bitti. Sonuç aynı…

Sarıyer'deki 1253 No'lu sandıkta da sayım tamamlandı. Islak İmzalı tutanaklarda CHP'nin 141 olan oy sayısı tekrar sayımlar sonucu artarak 143'e yükselmiştir. AKP'nin oyları ise 1 (bir) eksilmiştir.

– Ümraniye'de tekrar sayılan 3023 No'lu sandıkta AKP ve CHP oylarında bir değişiklik olmadı. Sadece (bir) oy geçersiz artışı oldu. Böylece sandıktaki geçersiz oy sayısı 8'e yükseldi.

– Kartal'da tekrar sayımına karar verilen 1034 No'lu sandık sayımı sonuçlandı. Sonuç: AKP'ye fazladan yazılan bir oy silindi.

– Esenyurt'ta yeniden sayılmasına karar verdiği iki sandıktan biri olan 1169 No'lu sandıkta AKP'in oyu 1 azalarak 143'e gerilemiştir. CHP oyu sabit kalarak 108 olmuştur.

– Beşiktaş'taki 1034 No'lu sandıkta AKP'ye fazladan yazılan 1 (bir) oy silinmiştir.

Oy dağılımı:

CHP : 212

AKP: 63

SANDIK SAYISI 57 OLDU

CHP'li Özgür Karabat'ın aktardığına göre YSK'nın 51 sandık kararına 6 sandık daha eklendi.

Karabat açıklamasında, "İSTANBUL'DA SAYIM BİTMİYOR!? YSK'nin sonradan sayımına karar verdiği 51 sandığın sayısı 57'ye yükseldi. Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı" ifadelerini kullandı.

Karabat, son paylaşımında ise İstanbul'da yeniden sayılan 57 sandıktan 51 tanesinde sayımların bittiğini ve sonuç olarak Ekrem İmamoğlu'na 16 oy daha eklendiğini ve aradaki farkın 15 binlere yakın olduğunu ifade etti.