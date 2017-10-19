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19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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İtirafçı teğmen mahrem abileri yakalattı

İstanbul’da görev yapan havacı subay, buluşma için kendisini arayan örgütün asker mahrem ünite sorumlularını polisle işbirliği yaparak yakalattı

İtirafçı teğmen mahrem abileri yakalattı

İstanbul’da görev yapan havacı subay, buluşma için kendisini arayan örgütün asker mahrem ünite sorumlularını polisle işbirliği yaparak yakalattı

19 Ekim 2017 Perşembe 10:19
İtirafçı teğmen mahrem abileri yakalattı
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KONYA'DA FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı olan subaylardan örgüt üyesi teğmen, daha önce ifade verdiği Konya KOM Şube Müdürlüğü'nü arayarak örgütün mahrem ünite yapısındaki abilerin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Harekete geçen polis, Konya'daki mahrem imamlar soruşturmasında haklarında yakalama kararı olan Alper Karabulut ile Zafer Çay'ın İstanbul'da saklandıkları gaybubet evini tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak Konya'ya getirilen iki zanlının, darbe girişiminin organizatörlerinden Kemal Batmaz'ın altında mahrem asker ünitelerinde görev yaptıkları ortaya çıktı. Kemal Batmaz ile yüzlerce telefon görüşmesi ve haklarında verilen ifadelere rağmen iki zanlı da örgüt bağlantılarını inkar etti. Gözaltına alınan iki şüphelinin, 15 Temmuz'dan sonra bile himmet topladıkları ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karabulut ve Çay tutuklandı.

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