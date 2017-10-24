İtirafçı ifadesinden: Örgüt bizi ölüme çağırırken...

KAHRAMANMARAŞ'TA, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, FETÖ'ye ait dershanelerde çalışan ve örgüt içerisinde "büyük bölge mesulü" olduğu belirtilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Y. ile avukatı katıldı.

M.Y, mahkeme heyetine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Örgütle ilgili bilgi veren M.Y, üniversite yıllarında FETÖ ile tanıştığını belirtti. Bir süre "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını dile getiren M.Y, daha sonra "büyük bölge talebe mesulü" olduğunu itiraf etti.

FETÖ'nün deşifre olmasının ardından yasa dışı yollarla ülkeden çıkmaya çalışan bazı örgüt üyelerinin ölümle sonuçlanan olaylar yaşadığını anımsatan M.Y, "Örgüt bizi ölüme çağırırken, devlet bizi yaşamaya çağırıyor." dedi.

Mahkeme heyeti, M.Y'nin verdiği bilgilerinin teyit edilmesi için tutukluluk halinin devamına karar verdi.