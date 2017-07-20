İthal yorumcu Hakan Yazıcıoğlu

SÖZÜ, müziği ve düzenlemesi Fettah Can’a ait olan şarkı, CF Müzik ve DMC işbirliğiyle piyasaya çıktı. Duygusal sözleri kadar başarılı altyapısı ile de dikkati çeken 'Kalbinin Ettiği Kadar', Fettah Can ve Cansu Kurtcu tarafından kurulan CF Müzik’in ilk projesi olma özelliğini taşıyor.

ZAMANI GERİ ALAN ADAM!

Şarkının klibi ünlü yönetmen Bedran Güzel tarafından çekildi. Yazıcıoğlu, Bozcaada'da çekilen klipte zamanı geri alarak, sevgilisine kavuşan bir saatçiyi canlandırıyor.