İthal hırsız, güpegündüz kuyumcuyu böyle soydu....

OLAY, Osmangazi ilçesi Kent Meydanı’nda bir kuyumcuda gerçekleşti. Ramazan Şimşek’in kuyumcu dükkanına "Nişanlıma yüzük ve bilezik bakacağım" diyerek giren Irak asıllı A.G.H. (22) isimli zanlı, kuyumcunun örnekleri göstermek için arkasını döndüğü sırada tezgahın üzerinde duran 10 bin lira değerindeki 2 bileziği çalarak kaçtı. Bileziklerinin çalındığı fark eden kuyumcu Ramazan Şimşek, zanlının peşinden koşarak dışarı çıktı. Bilezikleri çalan zanlının peşinden bağırarak koşan Şimşek’in sesini duyan esnaf arkadaşları zanlıyı dükkandan 500 metre ileride kıskıvrak yakaladı. Esnafın ve vatandaşların yakaladıktan sonra darp ettiği hırsızın çaldığı bilezikleri kaçarken attığı ortaya çıktı. Iraklı zanlının bilezikleri çalma ve kaçma anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yakalanan zanlı olay yerine çağırılan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuyumcunun esnaf arkadaşlarından Cengiz Kadakal, ‘’Şahıs sabah kuyumcuya geldi. Altın bakarken bilezikleri çaldı ve kaçtı. Kuyumcular da bunu kovaladı. Yoldan geçen vatandaşlar ve esnaf arkadaşlarımız şahsı yakaladı. Sonra polise haber verdik. Polisler gelip şahsı alıp götürdüler’’ diye konuştu.