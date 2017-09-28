Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102010
ALTIN
147.415
DOLAR
3.5710
STERLİN
4.7858
EURO
4.2051
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Balığın 10 faydası
Balığın 10 faydası
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
banner468

İthal hırsız, güpegündüz kuyumcuyu böyle soydu....

Bursa’da güpegündüz bir kuyumcu dükkanındaki bilezikleri alarak kaçan Irak asıllı A.G.H. isimli zanlı uzaklaştıktan 500 metre sonra yakalandı. Zanlının bilezikleri çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı

İthal hırsız, güpegündüz kuyumcuyu böyle soydu....

Bursa’da güpegündüz bir kuyumcu dükkanındaki bilezikleri alarak kaçan Irak asıllı A.G.H. isimli zanlı uzaklaştıktan 500 metre sonra yakalandı. Zanlının bilezikleri çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı

28 Eylül 2017 Perşembe 09:47
İthal hırsız, güpegündüz kuyumcuyu böyle soydu....
banner404

OLAY, Osmangazi ilçesi Kent Meydanı’nda bir kuyumcuda gerçekleşti. Ramazan Şimşek’in kuyumcu dükkanına "Nişanlıma yüzük ve bilezik bakacağım" diyerek giren Irak asıllı A.G.H. (22) isimli zanlı, kuyumcunun örnekleri göstermek için arkasını döndüğü sırada tezgahın üzerinde duran 10 bin lira değerindeki 2 bileziği çalarak kaçtı. Bileziklerinin çalındığı fark eden kuyumcu Ramazan Şimşek, zanlının peşinden koşarak dışarı çıktı. Bilezikleri çalan zanlının peşinden bağırarak koşan Şimşek’in sesini duyan esnaf arkadaşları zanlıyı dükkandan 500 metre ileride kıskıvrak yakaladı. Esnafın ve vatandaşların yakaladıktan sonra darp ettiği hırsızın çaldığı bilezikleri kaçarken attığı ortaya çıktı. Iraklı zanlının bilezikleri çalma ve kaçma anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yakalanan zanlı olay yerine çağırılan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuyumcunun esnaf arkadaşlarından Cengiz Kadakal, ‘’Şahıs sabah kuyumcuya geldi. Altın bakarken bilezikleri çaldı ve kaçtı. Kuyumcular da bunu kovaladı. Yoldan geçen vatandaşlar ve esnaf arkadaşlarımız şahsı yakaladı. Sonra polise haber verdik. Polisler gelip şahsı alıp götürdüler’’ diye konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BursaHırsızKuyumcuGüvenlik Kameraları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tomar tomar parayla yakalandılar
Tomar tomar parayla yakalandılar
Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!
Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!
Kritik toplantı başladı! İBB için en güçlü aday Uysal kapıda karşılandı
Kritik toplantı başladı! İBB için en güçlü aday Uysal kapıda karşılandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim