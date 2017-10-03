İtfaiyeden yeni doğmuş kedi operasyonu

OLAY, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesinde dün meydana geldi. Bir dükkanın tabelası ile duvar arasındaki bölmeden kedi sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sesin geldiği tabela ve çevresini bir süre inceledi. Sese yoğunlaşan ekipler tabelanın boşluklarında kedileri kurtarmaya çalıştı. Bir süre bu şekilde uğraşan ekipler daha sonra kedileri kurtarabilmek için dükkanın tabelasını yerinden söktü. Tabelayı yerinden söken ekipler yeni doğum yapan bir kedinin yavrularıyla birlikte duvar arasında olduğunu gördü. Ekipler yeni doğmuş yavru kedileri bir kartona koyarak sıkıştıkları yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları kedileri Sultanbeyli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etti.