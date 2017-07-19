İtfaiye uyardı, yağışa dikkat

DÜZCE Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre;“Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'de halen devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün ( 19 Temmuz) aksam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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