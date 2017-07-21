İtfaiye eri daha fazla dayanamadı

SAAT 16.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda iftaiye ekibi müdahale etti. Alevlerin yanıcı kumaşların bulunduğu bölümde olması nedeniyle zaman zaman köpük de kullanıldı.
İTFAİYE ERLERİ FENALAŞTI
Yangına müdahale sırasında yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiyecilerin fenalaştığı görüldü. Onlardan bazıları kendilerini yere bıraktı. Fabrikanın sahibi Enes Türker yangının pres makinasından çıkmış olabileceğini söyledi. İtfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.
İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.
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