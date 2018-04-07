İtfaiye ekipleri 2 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı

Dede Veysal Demir, marketten alışveriş yaptıktan sonra eşyaları koyarken anahtarında aracın içinde olduğunu fark edemeyerek kapıyı kapattıklarında aracın kapılanın kilitlendiğini söyleyerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

EDİNİLEN bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan aile, aldıklarını otomobile koydukları sırada aracın anahtarı otomobil içindeyken kapılar kilitlendi. 2 yaşındaki İrem aracın içinde kaldı. Aile hemen Düzce Belediye itfaiye ekipleri nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar aracın kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada küçük çocukta aracın içinde uyuyakaldı. İtfaiye ekipleri aracın kelebek tabir edilen arka küçük camı kırarak kapıya açarak çocuğu çıkardı.

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