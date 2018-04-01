İtfaiye, ambulans, polis! Artık hepsine tek numaradan ulaşılacak!

İÇİŞLERİ Bakanlığınca yürütülen acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi, yılsonuna kadar ülke genelinde hizmet verecek.
7 NUMARA 112'DE BİRLEŞECEK
İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı İşlemleri Müdürü Reşit Gürbüz, acil çağrı numaralarının tek bir çatı altında birleştirilmesi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. AB kapsamında olan projeyle 7 numaranın tek bir numarada birleştirilerek, hizmet vereceğini söyleyen Gürbüz, bu 7 numaranın 155 polis imdat, 156 jandarma, 122 AFAD, 112 Ambulans, 110 itfaiye, 177 orman, olan illerde 158 sahil güvenlik olarak belirlendiğini ifade etti.
155 ARANDIĞINDA OTOMATİK OLARAK 112'YE BAĞLANACAK
Gürbüz, projenin uygulanan illerdeki vatandaşların 155 ve diğer numaraları araması sonucunda yine sistem olarak 122 Acil Çağrı Merkezine bağlandıklarını dile getirdi.
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