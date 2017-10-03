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İsveç Büyükelçisi Kaya Türkmen için veda konseri

Önümüzdeki günlerde emekliye ayrılacak olan Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Kaya Türkmen için Stockholm'de veda konseri düzenlendi

İsveç Büyükelçisi Kaya Türkmen için veda konseri

Önümüzdeki günlerde emekliye ayrılacak olan Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Kaya Türkmen için Stockholm'de veda konseri düzenlendi

03 Ekim 2017 Salı 07:50
İsveç Büyükelçisi Kaya Türkmen için veda konseri
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EMEKLİYE ayrılacak Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Kaya Türkmen için Stockholm'deki Tarih Müzesi'nde veda konseri düzenlendi. Birçok ülkenin büyükelçisi ve üst düzey yöneticilerin katıldığı gecede Trio Hermies, klasik müzik konseri verdi.
Büyükelçi Türkmen, 2002 -2003 yıllarında Dışişleri Bakanları Şükrü Süna Gürel ve Yaşar Yakış'ın özel müşavirliğini, 2003-2006 yılları arasında İletişim Grubu İcra Sekreteri, 2007-2010 yılları arasında Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2010 yılında KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Türkmen, 2011-2013 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlğı Avrupa Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Son olarak 2013 yılında Stockholm Büyükelçiliği'ne atanan Türkmen, emekli Büyükelçi Doğan Türkmen'nın oğlu, eski başkonsoloslardan Galip Evcen'in torunudur. 

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