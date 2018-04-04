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İstismarı böyle savundu! "Kolum onun koluna değdi"

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişi çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

İstismarı böyle savundu! "Kolum onun koluna değdi"

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişi çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:59
İstismarı böyle savundu! "Kolum onun koluna değdi"
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EDİNİLEN bilgiye göre, Afganistan uyruklu H.B. (21) Manavgat’ın Mimar Sinan Mahallesinde çocuğun cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

üpheli, alınan ifadesinde 6 ay kadar önce İran üzerinden Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığını, Çankırı’da Birleşmiş Milletlere Avrupa’ya iltica etmek için müracaatta bulunduğunu, Antalya’da amelelik yaptığını, nakliye kamyonundan aldıkları ev eşyalarını ikamet içerisine taşıdıkları esnada kolunun mağdurun koluna değdiğini ileri sürdü.

Afganistan uyruklu H.B, hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManvgatAfganistan Uyruklu
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