İstismarı böyle savundu! "Kolum onun koluna değdi"

üpheli, alınan ifadesinde 6 ay kadar önce İran üzerinden Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığını, Çankırı’da Birleşmiş Milletlere Avrupa’ya iltica etmek için müracaatta bulunduğunu, Antalya ’da amelelik yaptığını, nakliye kamyonundan aldıkları ev eşyalarını ikamet içerisine taşıdıkları esnada kolunun mağdurun koluna değdiğini ileri sürdü.

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