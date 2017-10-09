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İstinaf mahkemesi Enis Berberoğlu kararını bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından CHP Milletvekili Enis Berberoğılu'na verilen 25 yıl hapis cezasını bozdu

İstinaf mahkemesi Enis Berberoğlu kararını bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından CHP Milletvekili Enis Berberoğılu'na verilen 25 yıl hapis cezasını bozdu

09 Ekim 2017 Pazartesi 15:33
İstinaf mahkemesi Enis Berberoğlu kararını bozdu
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İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul  Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun,  MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış  siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri  siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına  çarptırıldığı davaya ilişkin, Berberoğlu'nun avukatlarınca yapılan istinaf  başvurusunun incelemesini tamamladı.
 
Daire, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Berberoğlu'na  verilen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından  niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk  maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasına  karar verdi.
 
Dava dosyasının yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere İstanbul  14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderen daire, kaçma şüphesinin bulunması, mevcut  delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçeleriyle  Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Son Güncelleme: 09.10.2017 18:00
Anahtar Kelimeler:
Enis BerberoğluCHPİstinaf
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