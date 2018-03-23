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İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan mehter takımına soruşturma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkinliğinde mehter takımı, İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okumuştu. Görevliler hakkında idari soruşturma açıldı

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan mehter takımına soruşturma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkinliğinde mehter takımı, İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okumuştu. Görevliler hakkında idari soruşturma açıldı

23 Mart 2018 Cuma 12:18
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan mehter takımına soruşturma
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KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce mehter takımının, İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunması üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasına rağmen İstiklal Marşı'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği belirtildi.

MEHTER TAKIMININ KENDİ İRADESİYMİŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Okullararası Masa Tenisi Şampiyonası'nda İstiklal Marşı, mehter takımınca ilahi gibi seslendirirken, salondakiler de saygı duruşunda bulundu. Mehter takımının, İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirmesi tepkilere neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İstiklal Marşı'nın farklı seslendirilmesi üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasına rağmen İstiklal Marşı'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliBüyükşehirIstiklal MarşıŞehit Recep Topaloğlu Spor Salonu
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