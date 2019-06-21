İstiklal Marşı iddiası: Kürsüye çıkıp açıkladı, ortalık karıştı

Kırıkkale Üniversitesi'ndeki kep atma töreninde İstiklal Marşı'nın, siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle programdan kaldırıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada gündem yaratan olay hakkında üniversiteden bir açıklama bekleniyor.

İstiklal Marşı iddiası: Kürsüye çıkıp açıkladı, ortalık karıştı
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KIRIKKALE Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni sırasında bir genç kürsüye gelip konuşmak için izin istedi.

İSTİKLAL MARŞI PROGRAMDAN KALDIRILDI İDDİASI

Gencin kürsüden yaptığı açıklama, bir anda ortalığı ayağa kaldırdı. İddiasına göre tören programından İstiklal Marşı'nın okunması "siyasi içerik taşıyor" diye çıkarıldı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bu açıklamaya salonda bulunan veliler tepki gösterdi. Üniversite yönetimi ise bir açıklama yapmak yerine güvenlik görevlilerine genci uzaklaştırma talimatı verdi. Sosyal medyada olay yaratan görüntülerle ilgili olarak Kırıkkale Üniversitesi'nden açıklama bekleniyor.

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