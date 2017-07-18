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"İstihdam seferberliği" hedefine ulaştı

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, istihdam seferberliği ile İzmir'de 100 bin istihdam sağlayacakları yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tuttuklarını bildirdi

"İstihdam seferberliği" hedefine ulaştı

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, istihdam seferberliği ile İzmir'de 100 bin istihdam sağlayacakları yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tuttuklarını bildirdi

18 Temmuz 2017 Salı 14:51
"İstihdam seferberliği" hedefine ulaştı
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DEMİRTAŞ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük  sorunlarından birinin işsizlik olduğunu, bu sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı  Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğine ilk günden bu yana destek  verdiklerini belirtti.

İşsizlikle mücadele için daha fazla üretim ve daha fazla yatırımcının  ülkeye çekilmesi gerektiğini aktaran Demirtaş, oda olarak bunun için  çalıştıklarını dile getirdi.

Demirtaş, oda üyelerinin işlerini geliştirerek istihdam sağlamalarına  yardımcı olmak üzere bankalarla görüşmeler yaptıklarını ve uygun koşullu kredi  protokolleri imzaladıklarını ifade ederek, "Bunun sonucunda bin 598 üyemizin,  toplam 199 milyon 554 bin 790 TL kredi kullanmasını sağladık. İşsizlik sorununun  en önemli çözüm yollarından birinin de girişimcilik olduğunun farkındayız. Bu  anlayışla bu sene odamızdan bütçe ayırarak inovatif proje sahibi  girişimcilerimize hibe olarak teşvik verdik. Girişimciler ile yatırımcıları  buluşturmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği başlattığını ve  kendisinin de İzmir için 100 bin kişiyi istihdam edecekleri sözünü verdiğini  anımsatan Demirtaş, şunları kaydetti:

"1 Ocak-10 Temmuz tarihleri arasında kentimizde 96 bin 521 artı  istihdam sağlandı. Hedefe ulaşmamız için 3 bin 479 kişiyi daha istihdam etmemiz  yeterli olacak. Bu ay içinde 100 bin kişiye rahatlıkla ulaşırız. Yıl sonu için  çok daha fazlasını gerçekleştireceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza sözümüzü tuttuk."

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Anahtar Kelimeler:
İstihdam SeferberliğiİZMİR Ticaret OdasıEkrem Demirtaş
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