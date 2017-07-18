"İstihdam seferberliği" hedefine ulaştı

DEMİRTAŞ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu, bu sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğine ilk günden bu yana destek verdiklerini belirtti.

İşsizlikle mücadele için daha fazla üretim ve daha fazla yatırımcının ülkeye çekilmesi gerektiğini aktaran Demirtaş, oda olarak bunun için çalıştıklarını dile getirdi.

Demirtaş, oda üyelerinin işlerini geliştirerek istihdam sağlamalarına yardımcı olmak üzere bankalarla görüşmeler yaptıklarını ve uygun koşullu kredi protokolleri imzaladıklarını ifade ederek, "Bunun sonucunda bin 598 üyemizin, toplam 199 milyon 554 bin 790 TL kredi kullanmasını sağladık. İşsizlik sorununun en önemli çözüm yollarından birinin de girişimcilik olduğunun farkındayız. Bu anlayışla bu sene odamızdan bütçe ayırarak inovatif proje sahibi girişimcilerimize hibe olarak teşvik verdik. Girişimciler ile yatırımcıları buluşturmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği başlattığını ve kendisinin de İzmir için 100 bin kişiyi istihdam edecekleri sözünü verdiğini anımsatan Demirtaş, şunları kaydetti:

"1 Ocak-10 Temmuz tarihleri arasında kentimizde 96 bin 521 artı istihdam sağlandı. Hedefe ulaşmamız için 3 bin 479 kişiyi daha istihdam etmemiz yeterli olacak. Bu ay içinde 100 bin kişiye rahatlıkla ulaşırız. Yıl sonu için çok daha fazlasını gerçekleştireceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza sözümüzü tuttuk."