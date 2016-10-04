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İstihabaratın yapısı tamamen değişiyor

Cumhurbaşkanı gözetimindeki yeni istihbarat kurumunda MİT dış istihbarata odaklanırken, iç istihbarat için yeni bir kurum oluşturulacak

İstihabaratın yapısı tamamen değişiyor

Cumhurbaşkanı gözetimindeki yeni istihbarat kurumunda MİT dış istihbarata odaklanırken, iç istihbarat için yeni bir kurum oluşturulacak

04 Ekim 2016 Salı 08:15
İstihabaratın yapısı tamamen değişiyor
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HÜKÜMET, istihbarat kurumlarının yapısını baştan sona değiştiren çalışmasında son aşamaya geldi. İstihbarat, daha önce açıklandığı gibi "iç ve dış" olarak yeniden yapılandırılacak. 15 Temmuz darbe girişimi öncesindekine benzer zafiyet ortaya çıkmaması için istihbarat Cumhurbaşkanı'nın gözetimine bırakılacak. Ancak istihbarat birimleri doğrudan Başbakan'la da irtibatlı olacak. Bu düzenleme kanun hükmünde kararname ile yapılacak. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni istihbarat modeli şöyle:
 İÇ VE DIŞ İKİYE AYRILACAK: Yurt dışına yönelik istihbarat çalışması MİT tarafından yürütülecek. 
 İÇ İSTİHBARATA YENİ KURUM: İç istihbarat çalışmalarını yürütmek üzere MİT'e benzer yeni bir kurum oluşturulacak. Bunun müsteşarlık mı, genel müdürlük düzeyinde mi olacağı henüz kesinlik kazanmadı. 
 MEVCUT BİRİMLER KORUNACAK: Jandarma, Emniyet ile Genelkurmay İstihbarat ile kuvvet komutanlıkları bünyelerindeki istihbarat daireleri korunacak. Ancak bunların birbirleri ve yeni kurulacak "İç Güvenlik ve İstihbarat Kurumu" ile bağlantısı sağlanacak. 
 CUMHURBAŞKANI'YLA BAĞLANTISI KURULACAK: İstihbarat birimlerinin Cumhurbaşkanı ile de bağlantısı kurulacak. Günlük ve anlık işlerin etkin yürümesi için bu kurumların Başbakan ile de irtibatı sağlanacak. İstihbarat ile ilgili anayasada bir hüküm yer almıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı ile istihbarat kurumları arasındaki bağ konusunda anayasal engel bulunmuyor.
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İstihabaratın Yapısı Tamamen Değişiyor
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