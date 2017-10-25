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İstifasını açıkladı tatile çıktı: Hazırlıksız yakalandım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen ve geçen pazartesi günü beklenen açıklamayı yapıp Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Recep Altepe, "Hazırlıksız yakalandım" dedi. Altepe, kendisini istifaya sürekleyen süreçle ilgili yorum yapmayacağını, bu konuda bilgisinin olmadığını da söyledi

İstifasını açıkladı tatile çıktı: Hazırlıksız yakalandım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen ve geçen pazartesi günü beklenen açıklamayı yapıp Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Recep Altepe, "Hazırlıksız yakalandım" dedi. Altepe, kendisini istifaya sürekleyen süreçle ilgili yorum yapmayacağını, bu konuda bilgisinin olmadığını da söyledi

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:17
İstifasını açıkladı tatile çıktı: Hazırlıksız yakalandım
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BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaparken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen belediye başkanları arasında yer alan ve pazartesi günü görevinden ayrıldığını açıklayan Recep Altepe, eşi Hüsniye Altepe ile tatil için güney sahillerine gitti.
DHA muhabirinin sorularını telefon ile yanıtlayan Altepe, gelişmelere hazırlıksız yakalandığını söyledi. Altepe, şunları kaydetti:
 
"Ben daha önce görev sürem bitene kadar kendimi hazırlıyordum. Bu zaman dolunca tekrar görev verilirse yoluma devam ediyordum. Bu kez öyle olmadı. Hazırlıksız yakalandım. Seçimlere 1.5 yıl vardı. Kendimi buna göre ayarlamıştım. Evimi yaptırmak için yıktırmıştım. Hizmet sürem dolunca yeni evime taşınacaktım. Şimdi öyle olmadı. Tatil dönüşü kiraya taşınacağım."
 
NE İŞ YAPACAĞINI AÇIKLADI 
Kendisini istifaya sürekleyen süreçle ilgili bilgisinin olmadığını ve bu konuda yorum yapmayacağını belirten Recep Altepe, kimseyi de suçlamayacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Başkanı olunca ticari yaşamını durdurduğunu belirten Altepe, şöyle konuştu:
 
"Tekrar etmek istiyorum. Benim yüzüm ak, alnım açık. Bu konuda rahatım. İstifa ettikten sonra iş yaşamıma tekrar devam edeceğim. Ben makine mühendisiyim, oğlum, kızım ve gelinim de mühendis. Karar aldık, sıfırdan otomotiv üzerine hidrolik sistem imalatına başlayacağız. Bu projemiz de seçim sonrası için düşünülüyordu. Önceye almak zorunda kaldım. Söylediğim gibi hazırlıksız yakalandım."

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiBursa Büyükşehir Belediye BaşkanlığıIstifaTatil
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