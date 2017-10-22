İstifası istenen başkanlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen Ulaştırma Çalıştayı'nda istifası istenen başkanlarla ilgili konuştu. Ünal şunları söyledi:"AK Parti bir millet, dava hareketidir. İşlerini istişareyle görür, merkez yönetim kurulu da, MYK'sı da, milletvekili de, belediye başkanı da, il başkanı da, meclis üyesi de, o davanın bütün neferleri bu istişareye riayet ederler. Ve Ak Parti 'Sandıkla gelen sandıkla gider' der. Bizim siyasetimiz bütün bir siyasettir. Biz siyasetin riskini beraberce alırken Ak Parti siyasetçisi sandıkla gelir sandıkla gider ama işlerini istişare ile görür. Bu istişareye riayet etmeyenler de bu davanın bir neferi olduğu söyleyemezler."
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