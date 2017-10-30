İstifası istenen Başkan, ağlayarak gitti! Partiyi de bıraktı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın İstifası istediği isimler arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, basın toplantısında konuştu. Uğur, hem belediye başkanlığı görevinden hem de AK Parti'den istifa ettiğini açıkladıktan sonra toplantıyı ağlayarak terk etti.

Uğur'un açıklamaları şu şekilde:

"AK PARTİ'DE SİYASET YAPMA İMKANIMIZ KALMADI"

Edip Uğur istifa açıklamasında, "Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler. Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır. Gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimdem ayrılıyorum. Tek endişem başladığımız projelerin yarım bırakılarak insanlarımızın beklentilerinin boşa bırakılmasıdır. Bundan önce veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzzi irade ile milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum." diye konuştu.

"ÜZGÜNÜM, KIRGINIM AMA HUZURLUYUM"

Uğur konuşmasının devamında, "İnancım ve itikatım gereği olanda hayır vardır. Üzgün, kırgınım ama huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım görevlerde hemşehrilerime hizmet etme gayretinde oldum. Bana destek olan herkese ve aile teşekkür ediyorum. " açıklamasında bulundu.

5 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.