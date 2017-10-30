Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108467
ALTIN
154.817
DOLAR
3.7769
STERLİN
4.9824
EURO
4.3904
31 Ekim 2017 Alanya- Antalya Hava Durumu
31 Ekim 2017 Antalya -...
Kadın hastaya vajinal yolla böbrek nakli yapıldı
Kadın hastaya vajinal yolla böbrek...
30 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

İstifası istenen Başkan, ağlayarak gitti! Partiyi de bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, hem belediye başkanlığından hem de AK Parti'den istifa etti.Uğur, kararını açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı

İstifası istenen Başkan, ağlayarak gitti! Partiyi de bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, hem belediye başkanlığından hem de AK Parti'den istifa etti.Uğur, kararını açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:22
İstifası istenen Başkan, ağlayarak gitti! Partiyi de bıraktı
banner404

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın İstifası istediği isimler arasında yer alan  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı  Edip Uğur, basın toplantısında konuştu. Uğur, hem belediye başkanlığı görevinden hem de  AK Parti'den istifa ettiğini açıkladıktan sonra toplantıyı ağlayarak terk etti.

Uğur'un açıklamaları şu şekilde:

"AK PARTİ'DE SİYASET YAPMA İMKANIMIZ KALMADI"

Edip Uğur istifa açıklamasında, "Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler. Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir.  AK Parti'de siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır. Gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimdem ayrılıyorum. Tek endişem başladığımız projelerin yarım bırakılarak insanlarımızın beklentilerinin boşa bırakılmasıdır. Bundan önce veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzzi irade ile milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum." diye konuştu.

"ÜZGÜNÜM, KIRGINIM AMA HUZURLUYUM"

Uğur konuşmasının devamında, "İnancım ve itikatım gereği olanda hayır vardır. Üzgün, kırgınım ama huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım görevlerde hemşehrilerime hizmet etme gayretinde oldum. Bana destek olan herkese ve aile teşekkür ediyorum. " açıklamasında bulundu.

5 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti'de daha önce istifaları istenen  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Kadir Topbaş,  Düzce Belediye Başkanı  Mehmet Keleş,  Niğde Belediye Başkanı  Faruk Akdoğan,  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı  Recep Altepe ve  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanEdip UğurBalıkesirPolitikaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama
Bakanlar Kurulu sona erdi
Bakanlar Kurulu sona erdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim