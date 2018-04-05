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İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi

İstifa ettiği iddiası gündeme gelen Bakan Mehmet Şimşek Twitter'dan bir mesaj paylaştı ve son nefesine kadar Türkiye'ye hizmet edeceğini belirtti

İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi

İstifa ettiği iddiası gündeme gelen Bakan Mehmet Şimşek Twitter'dan bir mesaj paylaştı ve son nefesine kadar Türkiye'ye hizmet edeceğini belirtti

05 Nisan 2018 Perşembe 17:01
İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi
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İSTİFA ettiği iddiası gündeme gelen Bakan Mehmet Şimşek twitter'dan mesaj paylaştı. Şimşek, "Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..." dedi.

"MİLLETE HİZMET YARIŞINA DEVAM"

Mehmet Şimşek'in saat 15:26'da attığı mesaj şöyle:

"Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul'a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını Başbakan'a ilettiği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bugün Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili" diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekIstifa
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