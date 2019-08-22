İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi

İŞ akdi feshedilen İBB Medya AŞ çalışanı Mihriban Çetinay, Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kimseyi işten çıkarmayacağız" sözlerini anımsattı. Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız da kararı eleştirdi. Medya AŞ'de kameraman ve editör olarak çalışan Göktuğ Çakmak ile Rümeysa Perçinkaya da gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını söyledi.İBB Medya AŞ çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin iş akdini feshettiği. İBB Medya AŞ'nin iş akitleri feshettiği bazı çalışanlar Saraçhane'de basın açıklaması yaptı.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Grup adına basın bildirisini okuyan Mihriban Çetinay, şunları söyledi:"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçim dönemi katıldıkları programlar ve meydanlarda ısrarla kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyledikleri halde, usulsüzce ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 20 Ağustos 2019'da aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın işine son vermiştir" diye konuştu.

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Çetinay, şöyle devam etti:"Usulsüzce işten çıkarılmayla birlikte özellikle sosyal medyada hakkımızda oluşturulan karalama kampanyası, iftiralar, hakaretler ve yalanlarla oluşturulan içi boş algıları iddia sahiplerine iade ediyoruz. Gecesini gündüzüne katıp bu şehre hizmet için çalışmış bizleri 'bankamatik çalışanı' veya 'trol' olarak nitelendirenlere de hukuki gerekenin yapılacağını söylemek istiyoruz. Usulsüzlüğü kabul etmediğimizi belirterek tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz."

"HABER VERİLMEDEN VE GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN ÇIKARILDIK"

Medya AŞ'de kameraman ve editör olarak çalışan Göktuğ Çakmak ise ve Rümeysa Perçinkaya, nişanlı olduklarını ve 2 hafta sonra evleneceklerini söyledi.Çakmak, "Ayın 20'sinde 'SGK'dan kesintiniz olmuştur, iş akdiniz feshedilmiştir.' diye mesaj geldi. Kimseye bir şey söylenmedi. Haber verilmeden işten çıkartıldık. Apar topar herkes insan kaynaklarının yanına çıktı. 50 kişilik bir liste oluşturulmuş. Bu kişilerin hepsi işten çıkartıldı. Çıkartırken bir sebep belirtilir, performans düşüklüğü olabilir, böyle bir durum da yok. Sözleşmede, sebepsiz işten çıkartılmayı göstermişler" diye konuştu.

"DÜĞÜNDEN ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMIZ ÜZDÜ"

Perçinkaya ise, "Düğünden önce böyle bir şey yaşamamız üzdü. Düğünden sonra önümüze bakacağız. Sebep eğer partiyse bile, 'Partili partisiz ayırt etmeksizin herkesi çalıştıracağım, herkesle çalışacağım' dedi. Ben 2011'den beri buradayım. 'Liyakata bakacağım, emeğe değer vereceğim, emekçinin yanında olacağım' dedi. Benim emeğim kadar kimsenin emeği yok bu şirkette ve beni işten attı" ifadelerini kullandı.

"LİNÇ KAMPANYASI YAPILIYOR"

İşten çıkartılan Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız da "Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin bankamatik olma ihtimali var mı? Ben personelin girişini, çıkışını takip eden birisiyim. Kamu hakkını, belediye hakkını koruyan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan birisiyim ben. Benim 3.5 yaşında çocuğum var. Ben o haramı çocuğuma yedirmem" dedi.