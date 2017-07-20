İşten atıldı, dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

OLAY , dün akşam merkez Numune Mahallesi 187 Sokak’ta bulunan fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırında işçi olarak çalışan Emre Göçüm, bir süre önce işten çıkarıldı. Uyuşturucu hap kullandığı ileri sürülenGöçüm, fırına gelip eski patronu Mehmet Yorgun ile tartıştı. Yorgun’un ’uyuşturucu hap kullandığı için çalıştırılmayacağını’ söylediği Göçüm, dün akşam pompalı av tüfeğiyle yine geldi, fırının içine doğru rastgele ateş edip, kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Yorgun ile işçiler Hakan Köşker ve kardeşi Sinan Köşker, ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden Yorgun ve Hakan Köşker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Sinan Köşker’in da sabaha karşı duran kalbi tekrar çalıştırılıp yoğun bakımda tedavisi sürüyor.Katil zanlısı Göçüm, kısa süre sonra polis tarafından olayda kullandığı belirtilen silah ile yakalanarak gözaltına alındı. Göçüm, ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemi altına adliyeye sevk edildi.