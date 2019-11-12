İsteğini geri çeviren kadın turiste inşaat demirini sapladı
Beyoğlu'nda bir saldırgan, kendisine para vermeyen kadın turiste inşaat demiri sapladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ise çevredekiler tarafından dayak yedi.
GÜNDEM 12.11.2019, 14:34
BEYOĞLU Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi.
İNŞAAT DEMİRİNİ SAPLADI
Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.
ÇEVREDEKİ SALDIRGANLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü. Saat 10.15'te meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar saldırgana tepki gösterdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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