İşte yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ilk sözleri

BAK , Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu üyelerinin adını açıklamasının ardından, iktidar kulisinde milletvekillerinin ve gazetecilerin tebriklerini kabul etti. Gazetecilerin "Haberiniz var mıydı" sorusu üzerine Bak, "Yok. Genel Kurulda'ydım. Arkadaşlar telefon etti." yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Bak, "Ülkemize hizmet etmek için elimizden gelen en iyi şekilde çalışacağız. Tabii ben spor camiasının içerisinde yetişmiş birisiyim. Çok küçük yaşlardan beri spor yöneticiliği yapıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı, çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev aldım. Spor benim hayatımın bir parçası." diye konuştu.
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