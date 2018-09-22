İşte yeni sistemde kira artışının hesaplanması!

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomik Programı'na (YEP) göre; kira artışları, kura bağlı olarak artan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine tüketici fiyatlarındaki artışa (TÜFE) göre belirlenecek. Örneğin bin TL'lik bir kiralık daire için Ağustos ayı enflasyonuna göre zam oranları, bin 321 TL olacakken, yeni sisteme göre bin 179 TL olacak.

Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak. Böylece, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değeri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecek.

VATANDAŞA KORUYACAK BİR SİSTEM

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, "Çok önemli bir karar, bu sene ÜFE'deki yükselişten dolayı kira artışları yüzde 19'a ulaştı. Vatandaşı koruyacak bir önlem almak gerekiyordu, kira artışlarının tüketici fiyatlarına bağlanmasını doğru buluyorum" dedi.

HARÇLAR DÜŞÜRÜLSÜN

YEP'te yer alan taşınmaz değerleme sisteminin çok önemli bir soruna çözüm getirmesini beklediklerini aktaran Taylan, "Tapu harçları ve emlak beyan değerleri yüksek. Büyük şehirlerde emlak vergi oranları ikiyle çarpılıyor, bunun düşürülmesi gerekiyor" dedi.

ÖRNEK KİRA ZAM HESAPLAMASI

Örneğin 1000 TL'lik bir kiralık daire için Ağustos ayı enflasyonuna göre zam oranları;

Eski sisteme göre (ÜFE) 321 TL/1321 TL - Yeni sistem (TÜFE) ile 179 TL/ 1179 TL