İşte yeni Sağlık Bakanı

AK Parti 2017 Bakanlar Kurulu yeni kabine listesine göre yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin ardından Başbakan Binali Yıldırım, Külliye'de yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabineye göre; Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakan Yardımcısı oldu.

AHMET DEMİRCAN KİMDİR?

13 Temmuz 1954'te Samsun'da doğan Ahmet Demircan, tıp doktoru. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı. Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı Doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 20 ve 21. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu.