İşte yeni Adalet Bakanı

BEKİR Bozdağ'ın Başbakan yardımcılığına getirilmesine beraber Adalet Bakanı koltuğuna kabine dışından bir isim geçti. AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep milletvekili Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı olarak kabinedeki yerini aldı.

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?



12 Mart 1977'de Gaziantep Nizip'te doğan Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Gül, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olan Gül, Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Gül, HAS Parti Genel İdare Kurulu üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.



AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ambdulhamit Gül, AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

Gül, evli ve 3 çocuk babası.