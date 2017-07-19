Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İşte yeni Adalet Bakanı

Kabinede dikkat çeken değişikliklerden biri de Adalet Bakanlığı'nda yaşandı. Bekir Bozdağ'dan boşalan koltuğa Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül oturdu

İşte yeni Adalet Bakanı

Kabinede dikkat çeken değişikliklerden biri de Adalet Bakanlığı'nda yaşandı. Bekir Bozdağ'dan boşalan koltuğa Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül oturdu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:40
İşte yeni Adalet Bakanı
banner404

BEKİR Bozdağ'ın Başbakan yardımcılığına getirilmesine beraber Adalet Bakanı koltuğuna kabine dışından bir isim geçti. AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep milletvekili Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı olarak kabinedeki yerini aldı.
ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?
 
12 Mart 1977'de Gaziantep Nizip'te doğan Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Gül, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olan Gül, Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Gül, HAS Parti Genel İdare Kurulu üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.
 
AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ambdulhamit Gül, AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.
Gül, evli ve 3 çocuk babası.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep MilletvekiliAbdülhamit Gül BekirBozdağ Adalet Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim