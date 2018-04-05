İşte üniversitedeki saldırıda hayatını kaybeden öğretim görevlileri!

Şüpheli gözaltına alınırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın , Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu , araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi nde bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı.

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