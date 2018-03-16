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İşte TSK'nın yeni stratejisi! Tamamen bölecek ve...

Zeytin Dalı harekatında TSK'nın yeni stratejisi, operasyon bölgesini Afrin, Tel Rıfat ve Mabadlı olarak 3'e bölmek. Böylece teröristler ile siviller tamamen ayrışacak. Mabadlı ve Tel Rıfat operasyonları için düğmeye basıldı

İşte TSK'nın yeni stratejisi! Tamamen bölecek ve...

Zeytin Dalı harekatında TSK'nın yeni stratejisi, operasyon bölgesini Afrin, Tel Rıfat ve Mabadlı olarak 3'e bölmek. Böylece teröristler ile siviller tamamen ayrışacak. Mabadlı ve Tel Rıfat operasyonları için düğmeye basıldı

16 Mart 2018 Cuma 10:49
İşte TSK'nın yeni stratejisi! Tamamen bölecek ve...
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YEDİ ayrı noktadan 20 Ocak’ta başlayan ve 55. günü geride kalan Zeytin Dalı Harekatı’nda dün 16 köy teröristlerden temizlendi. Mehmetçik ve ÖSO birliklerinin kontrol altına aldığı bölge sayısı 208’i köy ve 41’i kritik nokta olmak üzere 249’a ulaştı. Güvenlik güçleri, Afrin ilçe merkezine bağlı Kefer Çil, kuzeybatıda Mabadlı beldesine bağlı Birka, Alicaro ve Hamoraco, batıda Raco’ya bağlı Zerkanlı, Balal, Çalkama, Çarkatlı ve Çakanlı köyleri ile stratejik öneme sahip 883 rakımlı tepeyi, Şeran beldesine bağlı Naz köyü ile Bülbül beldesine bağlı Korzlu, Kelanlı, Barakaş, Kovanlı ve Çakur köylerini PKK’dan temizledi. Afrin ilçe merkezi ise kuşatma altında. Harekât süresince etkisiz hale getirilen terörist sayısı dün itibariyle 3 bin 525’e yükseldi.

BAĞLANTILAR KESİLECEK

Yeni strateji Mabadlı’dan Kefer Rum’a uzanan düz bir hattı ele geçirerek halen işgal altındaki batı ve doğu hatları arasındaki bağlantıyı kesmek. Öte yandan Ziyara ve Akeybe bölgelerinde kaydedilen ilerleme ile Nubl güzergahından Tel Rıfat’a açılan koridoru kapatıp doğu aksının da Afrin ilçe merkeziyle eşzamanlı kuşatılması hedefleniyor. Sivil kaybı ve şehit verme ihtimalini en aza indirme amaçlı hazırlanan plan dahilinde Afrin, Tel Rıfat ve Mabadlı başta olmak üzere, teröristlerin kontrol ettiği bölgeler daha küçük dilimlere ayrılarak, militan ve sivillerin ayrışması sağlanacak.

O PLAN İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Halen PKK kontrolündeki Mabadlı ve Tel Rıfat’a yönelik operasyonlar için düğmeye basıldı. Raco, Şeyh Hadid, Cinderesi ve Bülbül bölgelerinden Mabadlı merkeze yönelik taarruz kapsamında ilk olarak, Seriya köyünde kontrol sağlayan TSK ve ÖSO birlikleri daha sonra Calur, Zerkanlı ve stratejik öneme sahip 883 rakımlı tepeyi PKK’dan temizledi. Gün boyu devam eden saha temizliği sırasında Calur bölgesinde PKK’ya ait çok miktarda silah ve cephane ele geçirildi. Türk savaş uçakları bir diğer kuşatma sahası olan Tel Rıfat hattında ise başta Deyr Cimeyl ile Ziyara olmak üzere örgütün sızma ve lojistik destek amaçlı girişimlerini düzenlediği hava operasyonları ile bertaraf etti. Raco ve Cinderesi başta olmak üzere teröristlerin yaşadığı bozgun, örgüt içinde kaosa neden oldu. Örgüt içi hesaplaşmalar kapsamında 30’dan fazla sözde saha sorumlusunun infaz edildiği belirtiliyor.

Sıkı temizlik var

Özgür Suriye Ordusu mensupları, Cinderesi duvarlarında asılı olan terörist fotoğraflarını, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posteri ile PKK’yı simgeleyen yazıları temizliyor. Kentte güvenliği sağlamak için beldede bulunan ÖSO savaşçısı Abdullah el-Beha (26), “Allah’a şükür birçok yer gibi Cinderesi’ni PKK’dan temizledik.

Kısa bir süre olmasına rağmen, beldede teröristlerin izlerini silmeyi başardık. Her tarafta Öcalan ve onları simgeleyen resim ve figürler vardı. Onları yakıp bir bir temizledik. İnşallah kısa bir süre içinde şehri yeniden ayağa kaldıracağız ve insanların hizmetine sunacağız. Tek gayemiz yıllardır büyük zulme maruz kalan halkımızın refaha ermesi. Bu anlamda Türkiye’nin desteğiyle inşallah bunu gerçekleştireceğiz ve insanlar huzur içinde ülkelerinde yaşamaya başlarlar.” 

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıTSKMabadlıAfrinTel Rıfat
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