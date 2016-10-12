İşte TSK'nın yeni helikopteri

TERÖR örgütleriyle mücadelesini başarılı bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine aynı anda 60 personel taşıyabilen, saatteki maksimum hızı 315 km/s olan CH-47 helikopterini kattı

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ve Kara Havacılık Komutanlığında görev yapacak olan CH-47 Chinook, çift motorlu askerî nakliye ve ağır yük helikopterinin teslimatı Temmuz 2016'da İzmir'de yapılmış ve uçuşu gerçekleştirilmiştir. Saatteki maksimum hızı 315 km/s'tir. Ana görevi askeri birlik, topçu ünitesi ve mühimmat taşımaktır. Bu helikopter aynı anda 60 personel taşıyabilmektedir.

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