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İşte trafikte çekilen skandal görüntülerin cezası...

Son günlerde trafikte yaşanan ve peş peşe ortaya çıkan görüntüler izleyen herkesi şok etti. Trafikteki herkesin hayatlarını hiç sayan bu insanların aldığı ceza ise 'yok artık' dedirtiyor

İşte trafikte çekilen skandal görüntülerin cezası...

Son günlerde trafikte yaşanan ve peş peşe ortaya çıkan görüntüler izleyen herkesi şok etti. Trafikteki herkesin hayatlarını hiç sayan bu insanların aldığı ceza ise 'yok artık' dedirtiyor

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:27
İşte trafikte çekilen skandal görüntülerin cezası...
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TRAFİKTE yaşanan skandal görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Trafik magandaları yaptıkları yetmezmiş gibi bir de sosyal medyadan görüntülerini paylaşıyorlar.

Peki buna kim dur diyecek? Bu görüntülerin cezai yaptırımı var mı?  Emniyet kaynaklarından edindiğimiz  bilgiye göre ; trafikte kendi hayatını ve başkalarının hayatını tehlikeye atan bu kişiler için 73. Madde doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

73. maddeye  göre “Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak” suçunu kapsamaktadır ve cezası 108 TL olarak belirlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
TrafikCeza
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