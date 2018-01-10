İşte trafikte çekilen skandal görüntülerin cezası...

TRAFİKTE yaşanan skandal görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Trafik magandaları yaptıkları yetmezmiş gibi bir de sosyal medyadan görüntülerini paylaşıyorlar.

Peki buna kim dur diyecek? Bu görüntülerin cezai yaptırımı var mı? Emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre ; trafikte kendi hayatını ve başkalarının hayatını tehlikeye atan bu kişiler için 73. Madde doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

73. maddeye göre “Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak” suçunu kapsamaktadır ve cezası 108 TL olarak belirlenmiştir.