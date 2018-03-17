İşte teröristlerin eğitim kampı! Çoğu çocuk...

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin’i kuşatan TSK ve ÖSO bir yandan da çok stratejik noktaları ele geçiriyor. Azez’den ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri PYD/PKK’nın Kefer Cenne’deki en büyük eğitim kampını ele geçirdi. Afrin öncesi en kritik bölgelerden birisi olan Kefer Cenne tamamen teröristlerden temizlendi.

1500 TERÖRİST EĞİTİLMİŞ

Eğitim kampının temizlenmesiyle terör örgütü en büyük darbelerden birini aldı. Suriye’deki iç savaş öncesi Esad rejimi tarafından askeri eğitim üssü olarak kullanılan terör kampı kullanılmaz hale getirildi. PYD/PKK’nın bu kampta yaklaşık 1500 terörist eğittiği öğrenildi. Kampa özellikle çocuk ve genç yaştaki teröristler getirilip burada silah, bomba ve pusu eğitimi aldıkları belirtildi.

Teröristler, sözde komutanlarının kaldığı binaların altına kente uzanan tüneller kazmışlar. Yapılan hava saldırılarında üst düzey PYD’liler bu tünellerden kaçtığı tahmin ediliyor.

Batı’nın marifetleri bu ajandada

Uçaklarla yerle bir edilen kampın enkazları arasında bulunan ajandalar da istihbarat açısından incelemeye alındı. PYD’li teröristler tarafından tutulan kayıtlarda başta ABD olmak üzere Batılı devletlerden terör örgütüne verilen silah ve mühimmatların listeleri de bulundu. Terör kampında tüneller de tespit edildi. Teröristlerin tünelleri tamamlayamadıkları görüldü.

Yine Kuran’a tuzakladılar!

Afrin’de, teröristlerden temizlenen Şeran beldesinde terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşlarından birine ait evde Kur’an-ı Kerim’in altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu. Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu belirlenen patlayıcılar imha edildi.

Hainlerin özel kuvvetleri!

Afrin’in Kibar Köyü'ndeki terör örgütü YPG/PKK’nın sözde özel kuvvetler kampı da teröristlerden arındırıldı. Enkaza dönen kampta mühimmat deposu ele geçirilirken, yapım aşamasındaki bir tünel ve yer altı sığınağı tespit edildi. Kampta, teröristlerin gizlenmesine yarayan tünellerin açılmasında kullanılan iş makinesi de ele geçirildi. Hainlerin tüneli yarım bırakarak kaçtıkları belirlendi.