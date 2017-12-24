İşte taşeron düzenlemesinin kapsadığı kurumlar

RESMİ Gazete'de bugün yayımlanan 696 sayılı KHK ile getirilen taşeron düzenlemesi, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ve KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşları kapsıyor.
KHK LİSTESİNDEKİ KURUMLAR
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar şöyle:
"Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;
TBMM
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu
Sayıştay
Bakanlıklar (21 adet)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Jandarma Genel Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Devlet Personel Başkanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
AFAD
Gelir İdaresi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler;
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Üniversiteler (114 adet)
ÖSYM
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Araştırma Merkezi
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
TODAİE
TÜBİTAK
Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye Adalet Akademisi
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Karayolları Genel Müdürlüğü
Spor Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Türk Akreditasyon Kurumu
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Patent ve Marka Kurumu
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
KOSGEB
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Kamu Denetçiliği Kurumu
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Su Enstitüsü
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Helal Akreditasyon Kurumu
Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu İhale Kurumu
Rekabet Kurumu
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumları;
Sosyal Güvenlik Kurumu
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Kalkınma Ajansları
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı
Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri
Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı" - ANKARA
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