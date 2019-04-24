İşte serbest kalan saldırganın ilk sözleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şüpheli Osman S. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İfadesinde "Kılıçdaroğlu'na yumruk attığım için çok pişmanım" diyen Osman S. devlet büyüklerine selam gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit er Yener Kırıkçı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından gerçekleştiren saldırıda Osman S.'nin Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman S., savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Osman S., dün adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

"DEVLET BÜYÜKLERİME SELAM EDİYORUM"

AK Parti Etimesgut Belediye Başkan Aday Adayı Önder Gökçekaya, Osman S.'yi ziyaret ettikten sonra resmi hesabından bir video paylaştı. Gökçekaya, videoda Osman S.'ye de söz verdi. Devlet büyüklerine seslenen Osman S. "Türkiye'ye selam olsun. Devlet büyüklerine selam ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsine başarılar dilerim" dedi.