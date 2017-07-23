İşte Sarp Levendoğlu'nun yeni aşkı

OYUNCU Sarp Levendoğlu geçen Ocak’ta üç yıllık eşi Birce Akalay’dan boşanmıştı.

Bu evliliğin bitmesine sebep olarak Sarp Levendoğlu’nun Derya Şensoy ile Datça’da baş başa tatil yapması gösterilmişti.

Boşanmanın ardından Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy birlikte ortaya çıkmıştı.

İlişkileri bir dargın bir barışık devam ediyordu.

Sarp Levendoğlu önceki gün yeni sevgilisiyle Datça Gabaklar Koyu’nda görüntülendi.