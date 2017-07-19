İşte Samsung Galaxy Note 8'in tanıtım tarihi!

BATARYASI patladığı gerekçesiyle geri çağrılan ve satışı durdurulan Note 7'den sonra Samsung'un nasıl bir modelle karşımıza çıkacağı son zamanların en merak edilen sorularından biri.



Bu sorulardan en çok dile getirileni CNN International tarafından Samsung'a soruldu. CNN'in sorularını yanıtlayan Samsung Sözcüsü Galaxy Note 8'in lansman tarihini açıkladı.



Şirketin sözcüsü cihazın Ağustos ayının son haftasında tanıtılacağını belirtti.



Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler Note 8 ile ilgili bu soruları bir nebze yanıt sağlıyor.



Samsung'un yaşanan Note 7 skandalının ardından kendisini affettirmek adına yeni modelinde pek çok yeniliğe yer vermesi oldukça muhtemel.



Samsung'un aldığı patent ile şirketin yeni modelde yer vereceği özellik deşifre oldu.



Katlanabilir bir akıllı telefonun patentini alan şirketin bu özelliği Note 8 ile sunması bekleniyor.



Sıkça dile getirilen başka bir iddiaya göre, bu modelle telefonun ekranı hatırı sayılır bir şekilde büyüyecek.



Model hakkındaki diğer iddialar şöyle...

4K ekran

64-128 GB hafıza

4 bin 600 mAh