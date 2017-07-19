Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İşte Samsung Galaxy Note 8'in tanıtım tarihi!

Note 7 skandalından sonra bu seriye devam edip etmeyeceği merakla beklenen Samsung'un Sözcüsü Galaxy Note 8'in lansman tarihini açıkladı. Peki Galaxy Note 8'in özellikleri neler? İşte Galaxy Note 8 hakkında bilmeniz gereken her şey...

İşte Samsung Galaxy Note 8'in tanıtım tarihi!

Note 7 skandalından sonra bu seriye devam edip etmeyeceği merakla beklenen Samsung'un Sözcüsü Galaxy Note 8'in lansman tarihini açıkladı. Peki Galaxy Note 8'in özellikleri neler? İşte Galaxy Note 8 hakkında bilmeniz gereken her şey...

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:55
İşte Samsung Galaxy Note 8'in tanıtım tarihi!
banner404

BATARYASI patladığı gerekçesiyle geri çağrılan ve satışı durdurulan Note 7'den sonra Samsung'un nasıl bir modelle karşımıza çıkacağı son zamanların en merak edilen sorularından biri.
 
Bu sorulardan en çok dile getirileni CNN International tarafından Samsung'a soruldu. CNN'in sorularını yanıtlayan Samsung Sözcüsü Galaxy Note 8'in lansman tarihini açıkladı.
 
Şirketin sözcüsü cihazın Ağustos ayının son haftasında tanıtılacağını belirtti.
 
Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler Note 8 ile ilgili bu soruları bir nebze yanıt sağlıyor.
 
Samsung'un yaşanan Note 7 skandalının ardından kendisini affettirmek adına yeni modelinde pek çok yeniliğe yer vermesi oldukça muhtemel.
 
Samsung'un aldığı patent ile şirketin yeni modelde yer vereceği özellik deşifre oldu.
 
Katlanabilir bir akıllı telefonun patentini alan şirketin bu özelliği Note 8 ile sunması bekleniyor.
 
Sıkça dile getirilen başka bir iddiaya göre, bu modelle telefonun ekranı hatırı sayılır bir şekilde büyüyecek.
 
Model hakkındaki diğer iddialar şöyle...
4K ekran
64-128 GB hafıza
4 bin 600 mAh

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 8SamsungGalaxy Note 8Note 8NoteGalaxyNote 8 özellikleriNote 8 çıkış Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim