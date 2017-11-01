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İşte PKK'nın telsize yansıyan çöküş itirafları

TSK ve polisin yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonlarında büyük kayıplar veren PKK'da çöküşün hızlandığı teröristlerin telsiz konuşmalarına yansıdı

İşte PKK'nın telsize yansıyan çöküş itirafları

TSK ve polisin yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonlarında büyük kayıplar veren PKK'da çöküşün hızlandığı teröristlerin telsiz konuşmalarına yansıdı

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:08
İşte PKK'nın telsize yansıyan çöküş itirafları
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TÜRK Silahlı Kuwetleri ve polisin yurtiçi ve sınır ötesinde sürdürdüğü başarılı operasyonlarda büyük kayıp veren terör örgütü PKK'da çözülmenin hızlandığı kaydedildi. Teröristlerin son dönemlerde artan operasyonlar nedeniyle psikolojik çöküş içerisinde olduğu belirlenirken, teröristlerin telsiz konuşmaları da çözülmeyi gözler önüne serdi. Telsiz konuşmalarında teröristlerin verdikleri toplu kayıplardan, eylem zeminini kaybetmelerinden ve şehirlerde aldıklara darbelerden yakındıkları; Carcella, Kato, Herekol ve Zap alanlarında kontrol zafiyeti yaşadıklarım itiraf ettikleri kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre; Son olarak Kuzey Irak'taki teröristlerin sızdığı Kokozer Dağı'na Türk bayrağının dikilmesi soması teröristler örgütün üst yönetimine isyan etti. Güvenlik güçlerinin Diyarbakır'da örgüte ağır darbe indirmesinden duydukları endişeyi dile getiren teröristler telsiz konuşmalarında, en ağır kaybı Mardin'de verdiklerini Salih Kaplan ve Hacire Tanlıan gibi örgütün sözde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kayıp olduğunu söyledi.
 
Teröristler çözülmeyi engellemek için şehir yapılanması YPS'ye ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı.
 
ELEBAŞLARININ TEHDİT KOZU
 
Telsiz konuşmalarına örgütün EgeAkdeniz bölgesine terörist kaydırma planının güvenlik güçleri tarafından engellenmesinin şoku da yansıdı. Teröristleri Ege-Akdeniz bölgesine aktaracak 6 terör işbirlikçisi organizatör ise yakalandı. Motivasyon kaybı yaşayan örgüt elemanları elebaşları tarafından tehditle ikna edilmeye çalışılıyor.
 
KOKOZER'E BAYRAK DİKTİK
 
Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde operasyonlarını sürdüren Türk askeri 3 gün önce teröristlerin sızdığı nokta olan Kokozer Dağı'na Türk bayrağı dikti.

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Anahtar Kelimeler:
TSKPKKOperasyonTerörist
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