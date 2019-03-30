İşte partilerin ittifak tablosu

‘CUMHUR ittifakı’nı oluşturan AK Parti-MHP ile ‘millet ittifakı’nı oluşturan CHP-İYİ Parti başta olmak üzere 13 partinin yarışacağı yerel seçimlerde, bu kez hesaplama farklı yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde Türkiye genel sonucu açıklamadığı için ittifak içindeki partilerin tek başına başarı ve başarısızlıkları hesaplamaları zor olacak. Partilerin ortaklarına bıraktığı il ve ilçeler nedeniyle her birinin seçime girdiği yer sayısı da değişti.

Türkiye geneli taranarak adaylar üzerinden yapılan hesaplama, seçim yarışının fotoğrafını ortaya çıkardı. Bu verilere göre AK Parti 74, CHP 57, MHP 37, İYİ Parti 42, HDP 30 ilde belediye başkan adayı gösterdi. İlçelere bakıldığında ise AK Parti 830, CHP 621, MHP 445, İYİ Parti 418, HDP 162 ilçede yarışacak. AK Parti’nin belediye başkanlığı için aday çıkarmadığı 7 il Adana, Iğdır, Kars, Kırklareli, Manisa, Mersin, Osmaniye oldu. 37 ilde aday çıkaran MHP, 44 ili ittifak ortağı AK Parti’ye bıraktı. MHP’nin aday çıkarmadığı büyükşehirler ise Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Gaziantep oldu.

57 ilde aday çıkartan CHP ise Adıyaman, Afyon, Aksaray, Balıkesir, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat’ı ittifak ortağı İYİ Parti’ye bıraktı.



BÜYÜKŞEHİRLERİN DURUMU

Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti-MHP ile millet ittifakını oluşturan CHP-İYİ Parti başta 5 büyük partinin 30 büyükşehirde aday çıkardığı yerlere ilişkin veriler şöyle:

“AK Parti (27 büyükşehir): Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.

CHP (19 büyükşehir): Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Van.

MHP (3 Büyükşehir): Adana, Manisa, Mersin.

İYİ Parti (13 Büyükşehir): Balıkesir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van.

HDP (13 Büyükşehir): Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Tekirdağ, Van.”