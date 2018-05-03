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İşte Muharrem İnce'nin ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi pankartı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Muharrem İnce için seçim pankartlarının basıldığı matbaadan paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ancak pankartları kimin bastırdığı henüz belli değil

İşte Muharrem İnce'nin ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi pankartı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Muharrem İnce için seçim pankartlarının basıldığı matbaadan paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ancak pankartları kimin bastırdığı henüz belli değil

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:31
İşte Muharrem İnce'nin ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi pankartı
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24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde AK Parti ile MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, CHP'nin adayının kim olacağı ise son haftaların en çok konuşulan konusu oldu.

"MUHARREM İNCE ADAY OLACAK"

Son 2 günde yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının Muharrem İnce olduğunu doğrular nitelikte. Bugün CHP'nin Meclis'teki grup toplantısında adı adaylık için geçen İlhan Kesici "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." diye konuştu.

İNCE, TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Grup toplantısında ön sıralara oturan İnce de yanına gelen isimlerin tebriklerini kabul etti. Muhabirlerin sorularına karşılık ise "Zamanı gelince her şey güzel olacak." diye yanıtladı.
SEÇİM PANKARTLARI HAZIRLANIYOR

Öte yandan İnce'nin adaylığının açıklanmasından önce pankartları hazırlanıyor. Pankartların basıldığı matbaadan çekilen fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. Ancak bu pankartları kimin bastırdığı bilinmiyor.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 16:34
Anahtar Kelimeler:
PankartSeçimMuharrem InceCHP
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