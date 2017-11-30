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İşte kulislerdeki o iddia: Zarrab nasıl uçtu?

AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, günlerden beri AK Parti içinde gündem olan konuda değerlendirmelerde bulundu

İşte kulislerdeki o iddia: Zarrab nasıl uçtu?

AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, günlerden beri AK Parti içinde gündem olan konuda değerlendirmelerde bulundu

30 Kasım 2017 Perşembe 08:26
İşte kulislerdeki o iddia: Zarrab nasıl uçtu?
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ŞENTOP, Reza Zarrab’ın Türkiye için kurulan bir organizasyonun parçası olduğunu öne sürerek, yurtdışına çıkmasına göz yuman, ihmali olan veya yardımcı olanların ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Şentop, “Türkiye’den gidişinin de bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir” dedi.

Zarrab’ın, Türkiye’de cezaevinden çıktıktan sonra eşi ve çocuğuyla ABD’ye gitmesi sürecinde, istihbarat birimlerinin üzerine düşeni yapmadığına ilişkin tartışmalar AK Parti içinde haftalardır sürüyor. Şentop, TBMM’deki sohbetinde, bu işin arkasındaki organizasyonun ortaya çıkarılması için ABD’den önce Türkiye’ye bakmak gerektiğini söyledi. Şentop, şöyle konuştu:

TÜRKİYE’DEN GİDİŞİ PLANIN BİR PARÇASI
“Sarraf (Reza Zarrab), ABD’de belli yönde ifade vermesi için baskı görmüş olabilir. Buna ilişkin çok şey duyuyoruz ama asıl Türkiye’den gidişinin, bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Dolayısıyla onun gidişinde dahli olanların, yardımcı olanların, göz yumanların da mutlaka araştırılması lazım. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir. Sonuç itibarıyla FETÖ’cüler tarafından belgelerin götürülmesi dahil, bu ihanetin, Sarraf’ın Türkiye’den gidişi konusunda da bir organizasyon boyutu olduğunu düşünüyorum.

KARISI VE ÇOCUĞUYLA GİDİŞİ KAMUFLAJ
Şu anda yapılıyor mu bilmiyorum ama bu konuda araştırma ve inceleme başlatılmalıdır. Kimin ihmali var ona bakıp işe oradan başlamak lazım. Bir organizasyon olup olmadığını ortaya çıkarmak için, ABD’ye gittikten sonrasından değil, öncesinden başlamak lazım. Sarraf olayı, 17-25 Aralık’ta FETÖ eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan operasyonun ABD’de devamı mahiyetinde. Burada da temel aktör olarak Sarraf’ın kullanıldığı görülüyor. O bakımdan bence Sarraf’ın Türkiye’den ABD’ye gidişinin de mercek altına alınması lazım. Bu gidişe masumhane bir gidiş süsü verilmiştir. Karısı ve çocuğuyla birlikte gidiyordu. Ben bunun bir örtü, bir kamuflaj olduğunu düşünüyorum.” 

İŞTE KULİSLERDEKİ İDDİA
REZA Zarrab’ın, Amerika’ya gidişine kimin gözyumduğu tartışması özellikle iktidar partisin içinde sürerken başkent kulislerinde de önemli bir iddia konuşuluyor. 

Bu iddiaya göre, 17/25 Aralık krizi sonrasında, yargılanma ve can güvenliği konusunda sıkıntıya düşen Zarrab, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’ndan güvence istedi. Ancak Davutoğlu hükümetinden böyle bir güvence verilmedi. 

İran tarafının da aradığı ve ölümle tehdit edildiği öne sürülen Zarrab, İstanbul’da Tarabya’da Amerikalı gizli servis elemanlarıyla görüştü. Bu görüşmelerde varılan anlaşma gereğince Zarrab, ABD’ye gitti.

Kaynak: Hürriyet
 

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopGazetehaberleriAK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Anayasa Komisyonu BaşkanıReza Zarrab
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