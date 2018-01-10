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İşte Jandarma'nın yeni kıyafetleri

Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan Jandarma teşkilatı personeli, yılbaşından itibaren yeni üniformaları giymeye başladı

İşte Jandarma'nın yeni kıyafetleri

Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan Jandarma teşkilatı personeli, yılbaşından itibaren yeni üniformaları giymeye başladı

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:30
İşte Jandarma'nın yeni kıyafetleri
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YENİ kıyafetlerde "kayık kep" yerine bere ve şapka kullanılacak. Jandarma asayiş personelinin kullanacağı yeni kıyafetlerde subayların rütbe işaretleri omuza, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri ise kola takıldı. Sağ kolda Türk bayrağı, sol kolda daire şeklindeki birlik arması bulunacak.

KIŞIN BERE YAZIN ŞAPKA

Sağ göğüs üzerinde personelin soyadı yazarken, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile erbaş ve erlerin yaka işaretleri, sağ göğüs üzerinde bulunan isimlikleri, şapka kokartlar ve rütbeleri nakışlı örme şeklinde düzenlendi.

Subay astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş statüsündeki personelin tamamının yaka işaretinde şualı ay yıldız ve düğme yer alırken erbaş ve erlerin yaka işaretinde düğme yerine yalnızca şualı ay yıldız yer alacak.

Uzman jandarma ve uzman erbaş statüsündeki personel, astsubay kıyafetinin aynısını, kendi rütbe işaretlerini takarak kullanacak. Türk bayrağı ve daire şeklindeki birlik arması sağlığa zararlı madde içermeyen malzemeden üretilirken, jandarma asayiş kıyafeti üzerinde yer alan bütün aksesuarlar kıyafet renginde fermatüreli olacak.

Kışlık kıyafetler ile bere, yazlık kıyafetler ile şapka giyilecek.

ÖĞÜSTE RÜTBE OLMAYACAK

Komando ve eğitim kıyafetlerinde subayların rütbe işaretleri omuzda, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri kolda bulunacak. Kıyafetlerde göğüs üzerinde rütbe bulunmazken, komando ve eğitim kıyafetlerinde yaka işareti kullanılmayacak.

Yeni kıyafetlerde eskilerinden farklı olarak pantolon palaskasına takılan tip silah kılıfı yer alacak, eğitim kıyafetlerinin tamamında yalnızca şapka kullanılacak. 
Komando kıyafetleriyle kışla dışında icra edilecek görevin özelliğine göre bere veya şapka takılmasına birlik komutanı tarafından karar verilecek. Kışla içerisinde ise faaliyet özelliğine göre bere veya şapka kullanılacak.

Operasyon tişörtüne takılacak aksesuarlar, görev özelliğine göre birlik komutanı tarafından çıkartırılabilecek.

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Son Güncelleme: 10.01.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
AndarmaYENİ KIYAFET
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