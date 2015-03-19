İşte, İzleme Heyeti'ndeki 3 isim

19 Mart 2015 Perşembe 19:05
ÇÖZÜM süreciyle ilgili oluşturulan izleme heyetinde bulunan 3 isim belli oldu. Alınan bilgiye göre Kadir İnanır, Deniz Ülke Arıboğan ve Avni Özgürel çözüm süreci heyeti içinde yer alacak.
ÖCALAN'IN MESAJI YAZILI OLACAK
Ayrıca Nevruz'da Öcalan'ın mesajının nasıl olacağı yönündeki tartışmalar da netleşti. Alınan bilgiye göre Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın mektubu görüntülü değil yazılı olarak okunacak.
Ayrıntılar geliyor...
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Son Güncelleme: 19.03.2015 18:14