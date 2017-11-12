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İşte İstanbul'daki zirvenin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü

İşte İstanbul'daki zirvenin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü

12 Kasım 2017 Pazar 20:02
İşte İstanbul'daki zirvenin detayları
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü. Görüşmede Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ve Başbakan Yıldırım'ın ABD ziyaretinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında Başbakan Yıldırım ve Orgeneral Akar ile görüşmesi yer almıyordu.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Mabeyn Köşkü'nde yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

İBRAHİM KALIN FİLİSTİNLİ ATLETLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na katılan Filistinli atlet Muhammed El Kadı'yı twitter hesabından bir mesaj atarak tebrik etti.
Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılan mesajda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İstanbul Maratonu'na katılan herkesi ve hassaten Muhammed El Kadı'yı tebrik ediyorum. Muhammed'in maratonda taşıdığı Filistin bayrağı, en güzel hediyemiz oldu. Türkiye-Filistin dostluğu her daim yaşayacak." ifadelerini kullandı. 

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte, Muhammed El Kadı ile çekildikleri bir fotoğrafı da paylaştı. 

Dünyanın her yerinde düzenlenen maratonlara katılarak yarışları Filistin bayrağıyla tamamlayan atlet Muhammed El Kadı, ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi üzerine Chicago Maratonu'na katılamamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın tarafından yine sosyal medya üzerinden İstanbul Maratonu'na davet edilen Kadı, "12 Kasım 2017'de İstanbul Maratonu'nu Filistin ve Türk bayraklarını taşıyarak koşacağım." mesajını paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulSürpriz ZirveCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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